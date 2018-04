Burschen trafen mit Luftdruckgewehr Pkw auf Kärntner A2

Anrufer hatten der Polizeiinspektion Grafenstein (Bezirk Klagenfurt Land) gegen 16.00 Uhr gemeldet, dass zwei Jugendliche mit einem Gewehr auf einem Forstweg in der Ortschaft Thon schießen würden. Etwa gleichzeitig rief ein Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Völkermarkt an, dass sein Pkw während der Fahrt auf der A2 in Richtung Völkermarkt bei Thon im rechten oberen Bereich der Heckscheibe beschädigt wurde, wahrscheinlich durch einen Schuss.

Mehrere Streifen fahnden nach Luftdruckgewehr-Schützen

Die Polizei leitete daraufhin sofort eine Fahndung ein, nachdem vorerst nicht klar war, um wie viele Personen und welche Waffe es sich handelte. Mehrere Streifen aus den Bezirken Klagenfurt und Völkermarkt, zwei Diensthundestreifen, Angehörige der Landesverkehrsabteilung sowie der Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt, der Hubschrauber Libelle der Flugeinsatzstelle Klagenfurt sowie das Einsatzkommando Cobra wurden alarmiert bzw. nach Thon geschickt.

Burschen nach zweieinhalb Stunden erwischt

Gegen 18.30 Uhr wurden die beiden Burschen in einem Waldstück nahe Thon aufgegriffen. Als sie bemerkt hatten, dass sie ein Auto getroffen hatten, waren sie geflüchtet. Das Luftdruckgewehr hatten sie weggeworfen, es wurde wenig später gefunden. Im nahe dem Waldstück abgestellten Pkw des jungen Steirers fanden die Beamten eine Gaspistole und ein Überlebensmesser. Vorerst war nicht klar, ob sie auf den Wagen des Völkermarktes absichtlich geschossen oder ihn nur zufällig getroffen hatten. Gegen die beiden wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt, sie werden angezeigt.

(APA)