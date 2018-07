Buschbrände in Kalifornien wüten weiter

Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun - © APA (AFP)

Bei starker Hitze und Trockenheit in Kalifornien kämpfen tausende Feuerwehrleute gegen dutzende Buschbrände an. Hunderte Häuser waren in dem Westküstenstaat von Flammen bedroht, in mehreren Regionen wurden Wohngebiete evakuiert. In Nordkalifornien, wo nahe der Grenze zu Oregon eine Fläche von 88 Quadratkilometern zerstört wurde, stießen Feuerwehrleute in einem ausgebrannten Haus auf eine Leiche.