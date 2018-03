Busunfall am Pass Gschütt fordert 36 Verletzte

Ein Großaufgebot an Helfern ist am Pass Gschütt im Einsatz. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ein vollbesetzter Reisebus verunglückte am Mittwochvormittag am Pass Gschütt in Gosau (Bez. Gmunden). Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort.