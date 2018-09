Bus stürzte in Schlucht – mindestens 49 Tote in Indien

Bus stürzte in Abgrund - © APA (AFP)

Bei einem Busunglück in Südindien sind mindestens 49 Menschen gestorben. Der Bus stürzte am Dienstag in einer hügeligen Region im Bezirk Jagtial im Bundesstaat Telangana sechs Meter tief in eine Schlucht, sagte A Sharath von der Bezirksregierung. “Erste Berichte legten nahe, dass der Fahrer in einer scharfen Kurve die Kontrolle über den Bus verlor.”