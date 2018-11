BVT: Das bringt die Reform

Geplant ist entgegen den ursprünglichen Ankündigungen, dass Staatsschutz-Ermittlungen nicht mehr an das Bundeskriminalamt abgetreten werden, sondern in einer eigenen Einheit in das BVT eingegliedert werden. Damit könnte auch eine Reihe von Spitzenposten neu ausgeschrieben werden, mutmaßen Beobachter.

100 neue Mitarbeiter im BVT

Die Generaldirektorin für die Öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis, bestätigt die Umbaupläne und auch Informationen, wonach rund 100 Mann zusätzlich aufgenommen werden. Kardeis spricht von einer “Weiterentwicklung des BVT”, die derzeit umgesetzt wird. “Es gab ein paar Varianten. Das Ergebnis ist nun: Trennung ja, aber innerhalb des BVT auch aus Gründen der Akzeptanz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter”, sagte die Generaldirektorin zum “Kurier”.

Auswahlverfahren für alle Mitarbeiter?

Befürchtungen, wonach durch die Reform alle BVT-Mitarbeiter durch ein Auswahlverfahren müssen, trat Kardeis entgegen: “Wir reden hier nicht von allen Posten. Man muss sich jeden Arbeitsplatz einzeln anschauen”. Laut rechtlicher Lage können Posten neu ausgeschrieben werden, wenn es 25 Prozent Veränderung am Arbeitsplatz gibt, ab 50 Prozent müsse das sogar geschehen.

BVT bei U-Ausschuss im Fokus

Das BVT war zuletzt in aller Munde. Eine umstrittene Hausdurchsuchung sorgte für öffentliches Aufsehen, Chef Peter Gridling wurde vorübergehend suspendiert.Der BVT-Direktor wurde verdächtigt, nicht ordnungsgemäß die Löschung von sensiblen Daten – und zwar EDIS-Daten (Informationssystem des BVT) sowie Daten in der Causa Lansky – veranlasst zu haben und die missbräuchliche Herstellung von Kopien dieser Daten nicht unterbunden zu haben. Die Vorwürfe bestätigten sich nicht, die Ermittlungen wurden eingestellt.

Gridling sagt bei U-Ausschuss aus

Derzeit läuft allerdings noch ein Untersuchungsausschuss in der Causa Hausdurchsuchung, vor dem auch Gridling diese Woche ausgesagt hat.

(APA)