BVT-U-Ausschuss: Innenministerium weist Vorwurf der Sabotage zurück

Das Innenministerium weist Vorwürfe zur Sabotage zurück. - © APA/HANS PUNZ

Das Innenministerium hat am Dienstag einmal mehr den Vorwurf, man enthalte dem BVT-U-Ausschuss Akten vor, “strikt” zurückgewiesen. In einer Aussendung hielt das FPÖ-geführte Ministerium außerdem fest, dass es keine Weisung an den Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl zur Befragung von EGS-Beamten gegeben habe.