Liefering unterliegt in Linz

Die Lieferinger unterlagen in Linz. - © GEPA/RED BULL

Spitzenreiter Blau Weiß Linz hat am Freitag die Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga in der neunten Runde mit einem 2:1 (2:0) gegen das drittplatzierte Liefering ausgebaut. Die Salzburger zeigten eine schwache erste Halbzeit und konnten den Rückstand anschließend nicht mehr aufholen.