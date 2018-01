Camping Grubhof in St. Martin bei Lofer erneut beliebtester Campingplatz Europas

Camping Grubhof im Pinzgauer Saalachtal ist wieder zum schönsten Campingplatz Europas gewählt worden. Insgesamt haben es 20 österreichische Plätze in Europas Top 100 geschafft. Fast 142.000 Bewertungen von 65.500 Nutzern wurden für die Auflistung herangezogen.

Camping Grubhof ursprünglich als Schlosspark angelegt

Seit 1959 entwickelte sich der Campingplatz im Pinzgau, der ursprünglich als Schlosspark angelegt wurde, immer mehr zu einem perfekten Urlaubsort für Natur- und Sportliebhaber. Für den Erfolg des Grubhofs sind Robert und Maria Stainer verantwortlich, die den Platz ständig erweitern und komfortabler gestalten.

Sportliches Angebot das ganze Jahr über

Durch die traumhafte Lage an der Saalach inmitten der Pinzgauer Gebirgsregion werden viele Zielgruppen angesprochen. Während im Winter die Skifahrer und Winterwanderer den Platz dominieren, sind es im Frühjahr viele Wildwassersportler mit Kanu und Kajak. Der Nationalpark Berchtesgaden sowie die Loferer Steinberge runden das Angebot für Wanderer, Bergsteiger, Kletterer, Mountain- und E-Biker bestens ab.

Die beliebtesten Campingplätze

Auf Platz 2 im europaweiten Ranking landete die bayerische Ferienanlage Camping Hopfensee, gefolgt von Komfortcamping Schlosshof in Südtirol. In Österreich am besten gereiht wurden neben dem Sieger der Campingplatz “Camping Murinsel” in Großlobming (Steiermark) – zugleich Sieger in der Kategorie Freundlichkeit -, das “Camp MondSeeLand” in Mondsee (OÖ), “Camping Brunner am See” in Döbriach am Millstätter See (Kärnten) und das “Tirol.Camp.Leutasch” in der gleichnamigen Tiroler Gemeinde.

Campingboom sorgt für neue Rekorde

Dass Campingurlaube in Zelt und Wohnwagen immer beliebter werden, beweisen auch die statistischen Zahlen. Österreichs Campingbranche verbuchte 2016 5.931.418 Nächtigungen. Das ist der höchste Wert seit 1994 und entspricht einem Zuwachs von 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Campingurlaube sind für die österreichische Tourismusbranche ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, denn rund 4,2 Prozent der österreichischen Gesamtnächtigungen gehen auf das Konto der 601 österreichischen Campingplätze.

(SALZBURG24/APA)