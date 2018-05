Cannabis in der Medizin: Volksanwaltschaft unterstützt Liste Pilz

Die Liste Pilz will Patienten zum Kostenersatz für Cannabismedizin verhelfen. (Themenbild) - © APA/AFP/SMIALOWSKI/Archiv

Die Volksanwaltschaft unterstützt die Forderung der Liste Pilz nach einer Liberalisierung von Cannabismedizin. Schmerztherapie sei ein “Stiefkind” im österreichischen Gesundheitswesen, so gebe es etwa schwere Defizite beim Schmerzassessment in Alten- und Pflegeheimen, sagte Volksanwalt Günther Kräuter im Gespräch mit der APA am Montag.