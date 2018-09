Cardi B vs. Nicki Minaj: Prügelei bei Fashion Week in New York

Berichten zufolge wurde die 35-jährige Minaj bei dem Vorfall am Freitagabend nicht verletzt.

Ein unmittelbar nach der Show aufgenommenes Foto zeigt die 25-jährige Cardi B mit einer dicken Schwellung über dem linken Auge. Laut der Zeitschrift “Variety” wurde sie in dem Handgemenge von einem Leibwächter ihrer Kontrahentin mit dem Ellenbogen getroffen.

BE CAREFUL: Cardi B and Nicki Minaj get into physical altercation at New York Fashion Week https://t.co/7W5jD9KeOi pic.twitter.com/eqAycDHhJg

— CBS News (@CBSNews) 8. September 2018