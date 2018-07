Carinthischer Sommer eröffnet

Julya Rabinowich trat für die Freiheit der Kunst ein - © APA

Der Carinthische Sommer 2018 ist, so Intendant Holger Bleck, “nicht mehr Klein-Salzburg”. Das erklärte Bleck bei der Eröffnung am Samstagabend in Ossiach. Sein Ziel: Erneuerung und Verbreiterung des Festivals, auch durch Kooperationen. Festrednerin Julya Rabinovich betonte, der Mensch sehne sich “immer auch nach dem Unbekannten, dem Aufregenden”, dass sich im CS-Programm auch durchaus finde.