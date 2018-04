Carlos Alvarado gewann Präsidentschaftswahl in Costa Rica

Carlos Alvarado gewann die Wahl klar - © APA (AFP)

Carlos Alvarado ist in Costa Rica zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der 38-jährige Kandidat der Regierungspartei PAC setzte sich in einer Stichwahl gegen seinen gleichnamigen, aber nicht verwandten Konkurrenten Fabricio Alvarado (43) durch, wie die Wahlkommission am Sonntag (Ortszeit) bekannt gab.