Castingtour: DSDS kommt nach Salzburg

Erneut sucht die erfolgreiche Castingshow nach dem größten Gesangstalent und zieht dazu durch Deutschland, die Schweiz und auch Österreich. Gefragt sind Sänger mit Stimme, Ausstrahlung und Entertainmentqualitäten.

DSDS am 11. September in Salzburg

Der Start zur Castingtour war bereits am 23. August in Bremen. Im Zuge der Tour werden nun 40 weitere Städte im deutschsprachigen Raum angefahren. Am 11. September macht ein Castingtruck am Mirabellplatz in der Stadt Salzburg Halt. Das Team bietet dabei Bewerbern zwischen 16 und 30 Jahren die Chance, sich von 14 Uhr bis 20 Uhr beim offenen Casting vorzustellen und entdecken zu lassen.

Infos zum offenen Casting

Zum offenen Casting wird ein Personalausweis benötigt. Minderjährige müssen eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten mitbringen. Bewerber sollten drei Songs vorbereiten und falls sie ein Instrument spielen, dieses auch gerne mitbringen.

Castingbogen und weitere Informationen zur Teilnahme gibt es hier.