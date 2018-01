Cate Blanchett ist heuer Jury-Vorsitzende in Cannes

Cate Blanchett ist die zwölfte Frau an der Spitze der Jury - © APA (AFP)

Die australische Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett leitet heuer die Jury der Filmfestspiele in Cannes. Die Leitung der Festspiele begrüßte in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung, dass es gelungen sei, diese “einzigartige Künstlerin” für den Jury-Vorsitz zu gewinnen. Blanchett ist die zwölfte Frau an der Spitze der Jury in Cannes; die Festspiele an der Cote d’Azur beginnen am 8. Mai.