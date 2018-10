Causa Birnbacher: Krida-Ermittlungen eingestellt

Birnbacher hatte damals ein Honorar von sechs Millionen Euro erhalten, nur ein Bruchteil davon sei gerechtfertigt gewesen, stellte ein Gericht fest. Der ehemalige Steuerberater und andere wurden verurteilt. Birnbacher zahlte einen Teil des Geldes zurück, den Großteil hatte er aber, etwa in Form von Immobilien, an Familienmitglieder weitergegeben. Wie Kitz sagt, hätte damals im Prozess schon die Anklage ausgedehnt werden müssen, was aber nicht passiert sei. Nun sind die Ermittlungen wegen Verjährung eingestellt worden. Dem Land Kärnten bleibt der Zivilrechtsweg, um die Ansprüche einzuklagen.

(APA)