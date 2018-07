Causa Erl: Bildungslandesrätin plädiert für Vorstandssitzung

Palfrader will die weitere Vorgangsweise besprechen - © APA

Tirols Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) hat am Donnerstag nach den tags zuvor in einem offenen Brief geäußerten Vorwürfen gegen den künstlerischen Leiter der Festspiele Erl, Gustav Kuhn, für eine baldige Einberufung des Stiftungsvorstandes plädiert. “Um die weitere Vorgehensweise zu besprechen”, sagte Palfrader der APA. Sie werde diesbezüglich einen Vorschlag einbringen.