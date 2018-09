Causa Pflegeheim in NÖ: Gutachten nach Exhumierung liegt vor

Es besteht der Verdacht des Quälens von wehrlosen Personen - © APA (dpa)

In der Causa rund um das Pflegeheim Kirchstetten im Bezirk St. Pölten-Land liegt das Gutachten zu den beiden Leichen vor, die im Vorjahr auf Friedhöfen in NÖ und Wien exhumiert wurden. Bei den Untersuchungen sei ein entwässernd wirkendes Arzneimittel festgestellt worden, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, Karl Wurzer, am Sonntag einen Bericht der Tageszeitung “Kurier”.