CBS-Chef Moonves wird Belästigung von Frauen vorgeworfen

Dem Chef des US-Medienkonzerns CBS, Leslie Moonves, wird die Belästigung von Frauen vorgeworfen. Das Unternehmen kündigte am Freitag an, die Anschuldigungen untersuchen zu wollen. Details der Vorwürfe wurden zunächst nicht bekannt. Das Magazin “New Yorker” wollte offensichtlich später am Freitag darüber berichten.