CDU und CSU beraten in Vorständen über Flüchtlingspolitik

Horst Seehofer hat andere Vorstellungen als Kanzlerin Merkel - © APA (dpa)

Vor dem Hintergrund ihres Streits um die Flüchtlingspolitik wollen die Spitzen der deutschen Schwesterparteien CDU und CSU am Montag auf getrennten Sitzungen über das weitere Vorgehen beraten. Der CSU-Vorstand kommt am Montag in der Früh (10.00 Uhr) in München zusammen, in Berlin trifft sich ebenfalls am Vormittag zunächst das Präsidium der CDU (9.00 Uhr) und danach der Parteivorstand (11.00 Uhr).