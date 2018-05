Sampson am Samstag wieder im Einsatz - © APA (Zach-Kiesling)

Cesar Sampson hat es geschafft: Der 34-jährige Sänger meisterte im 1. Halbfinale am Dienstagabend in Lissabon den Aufstieg in die Endrunde des 63. Eurovision Song Contest. Der österreichische Kandidat setzte sich mit seinem “Nobody But You” in der Altice Arena am Ufer des Tejo durch und ergatterte eines der zehn Tickets für das Finale der größten TV-Show der Welt am Samstag (12. Mai).