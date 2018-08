Champions League: So könnt ihr Salzburgs Play-off-Spiel in Belgrad sehen

Dabbur will Salzburg in die Champions League ballern. - © Red Bull / GEPA

Große Umstellung für Fußball-Fans: Erstmals in der 25-jährigen Geschichte der Champions League werden die Spiele der Königsklasse in Österreich und Deutschland exklusiv im Pay-TV oder als Streaming-Angebot ausgestrahlt. Wir erklären euch, wie ihr Salzburgs Play-off-Duell in Belgrad am Dienstagabend (21 Uhr) mitverfolgen könnt.