Chaos am München Flughafen: Terminal wieder freigegeben

Terminal 2 des Flughafens in München wurde am Samstag zwischenzeitlich gesperrt.

Abfertigungschaos in der Haupturlaubszeit: Am Flughafen München ist am Samstag der Sicherheitsbereich von Terminal 2 gesperrt und geräumt worden. Grund dafür war eine Frau, die “unkontrolliert” in den Sicherheitsbereich gelangt war, wie die Polizei mitteilte. Nach ihr wurde zu Mittag weiter gefahndet. Laut Angaben des Flughafens kam es zu “erheblichen Unregelmäßigkeiten im Luftverkehr”.