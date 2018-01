Chelsea 0:0 gegen Arsenal im Liga-Cup-Halbfinal-Hinspiel

Damit gab es im Prestigeduell zum dritten Mal in Folge keinen Sieger. In der laufenden Premier-League-Saison hatten die beiden Teams 0:0 und zuletzt vergangene Woche 2:2 gespielt. In der Meisterschaft ist Chelsea nach 22 Runden Dritter, Arsenal liegt nur auf Rang sechs.

Im ersten Ligacup-Halbfinale hatte Manchester City, das klar dominierende Team der aktuellen Spielzeit, 2:1 gegen den Zweitligisten Bristol City gewonnen. Die Entscheidung fällt in der Retourpartie am 23. Jänner, in der der Underdog Heimrecht hat.

(APA)