Chelsea folgte Manchester United ins FA-Cup-Finale

Morata erzielte das 2:0 - © APA (AFP)

Vorjahresfinalist Chelsea hat erneut das Finale des englischen FA-Cups erreicht. Die favorisierten Blues besiegten Southampton am Sonntag vor 73.400 Fans im Londoner Wembley-Stadion nach Toren von Olivier Giroud (46.) und Alvaro Morata (82.) 2:0 (0:0). Im Endspiel am 19. Mai ebenfalls im Wembley treffen die Londoner auf Manchester United, das sich am Samstag gegen Tottenham 2:1 durchgesetzt hatte.