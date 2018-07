Chelsea trennt sich laut Medien von Trainer Conte

Sieg im FA-Cup war wohl Contes letztes Highlight bei Chelsea - © AFP

Beim englischen Fußball-Cupsieger Chelsea bahnt sich einen Monat vor dem Saisonstart der Premier League ein Trainerwechsel an. Wie italienische Medien am Donnerstag berichteten, soll sich der Club von Coach Antonio Conte getrennt haben. Nachfolger an der Stamford Bridge soll Contes italienischer Landsmann Maurizio Sarri werden, zuletzt Trainer des SSC Napoli.