Chemnitz-Demos: Zehn Verfahren wegen Zeigens von Hitlergruß

Ein Polizeisprecher räumte ein, dass die Polizei mit der hohen Anzahl an Demonstranten nicht gerechnet habe. - © AFP/Andreas Seidel

Im Zusammenhang mit dem rechtsextremen Aufmarsch in Chemnitz am Montagabend hat die Polizei bisher zehn Ermittlungsverfahren wegen Zeigen des Hitlergrußes eingeleitet. Ermittelt wird wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.