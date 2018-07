Chester Bennington: Fans und Freunde mit emotionalen Gesten für verstorbenen Sänger

Chester Bennington scheint nicht vergessen: Im Salzburger Volksgarten veranstaltet um 16 Uhr eine Gruppe von Linkin-Park-Fans eine Gedenkfeier zum 1. Todestag des Musikers, der sich im Vorjahr aufgrund seiner Depression das Leben nahm. Die Salzburger wollen damit auch auf das Tabu-Thema Depression aufmerksam machen.

Auf den ersten Todestag reagiert hat auch Benningtons Bandkollege und Bassist, Dave Phoenix Farrell. In einem Brief an seinen verstorbenen Freund schreibt er:

Chester,

im letzten Jahr hat es keinen einzigen Tag gegeben, an dem ich nicht an dich gedacht habe. Ich vermisse dich und es tut nach wie vor so weh, dich nicht mehr hier zu haben. Bei deinem Begräbnis habe ich keine Rede gehalten, weil ich nicht die richtigen Worte gefunden habe, um wirklich auszudrücken, wie ich mich gefühlt habe…Ich habe keine Rede beim Festival „Celebration of Life Concert“ gehalten, weil ich gewusst habe, dass ich nicht ein Wort raus bekommen würde. Und heute, ein Jahr nach deinem Tod, habe ich noch immer Probleme, klar auszudrücken, was du deiner Familie, deinen Freunden, deinen Fans…und mir bedeutest. Da ist so viel, das ich empfinde und sagen möchte, aber ich weiß einfach nicht wie…Aber eine Sache ist sicher: Wir lieben und vermissen dich.

Mach’s gut mein Freund, Dave