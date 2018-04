China-Besuch: Österreich will Schweinefleisch liefern

Österreich will Schweinefleisch nach China liefern. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Die Wirtschaftskammer will den Besuch der österreichischen Staats-, Wirtschafts- und Wissenschaftsspitze in China zur Unterzeichnung von Abkommen nutzen. So soll eine Vereinbarung zur Intensivierung der Zusammenarbeit im Wintersport unterfertigt werden. Weiters sollen “die Weichen so gestellt werden”, dass China den Markt für österreichisches Schweinefleisch öffnet, so WKÖ-Chef Christoph Leitl.