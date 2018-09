China lässt weitere Handelsgespräche mit USA in der Schwebe

US-Finanzminister Mnuchin hatte eine Einladung ausgesprochen - © APA (AFP)

Im Handelsstreit zwischen den USA und China herrscht nach der jüngsten Eskalation gespannte Ruhe. Auch am Mittwoch blieb unklar, ob ein für kommende Woche geplanter neuer Gesprächsanlauf kommen wird. Die Chinesen haben eine Einladung von US-Finanzminister Steven Mnuchin bisher nicht angenommen. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking äußerte Zweifel an der Verhandlungsbereitschaft der USA.