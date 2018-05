China senkt Zölle auf Autos und Autoteile

Das Exportgeschäft mit Autos könnte nun deutlich anziehen - © APA (dpa)

Nach der Einigung im Handelskonflikt mit den USA will China Einfuhrzölle auf Pkw und Autoteile deutlich senken. Die Abgaben auf Importe würden für die meisten Pkw-Modelle auf 15 Prozent von 25 Prozent herabgesetzt, teilte das Finanzministerium am Dienstag in Peking mit. Der Satz gilt künftig auch für Lastwagen, die an der Grenze bisher um 20 Prozent verteuert wurden.