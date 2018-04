China und Nordkorea sprechen über Besuch Xis in Pjöngjang

Xi Jinping (r.) bald auf Gegenbesuch? - © APA (AFP/Archiv)

China und Nordkorea verhandeln offenbar über einen Besuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping in Pjöngjang. Im Gespräch sei ein Besuch in der nordkoreanischen Hauptstadt im Juni nach einem möglichen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, berichtete die japanische Zeitung “Yomiuri Shimbun” am Montag.