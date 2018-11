China will asiatischen Freihandelspakt bald abschließen

Das RCEP-Abkommen konkurriert mit TPP-Nachfolger CPTPP - © APA (AFP)

China will mit den asiatischen Staaten “so bald wie möglich” einen Freihandelspakt abschließen. Zu Beginn der Beratungen auf dem Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean am Sonntag in Singapur plädierte Chinas Vizeaußenminister Chen Xiaodong dafür, die Verhandlungen über die von Peking angeführte Regionale Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) voranzutreiben.