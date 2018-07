Chinas Menschenrechtler Qin Yongmin zu 13 Jahren verurteilt

Der 64-Jährige ist der "Staatsgefährdung" für schuldig befunden worden - © APA (AFP)

In China ist der prominente politische Aktivist Qin Yongmin zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 64-Jährige sei der “Staatsgefährdung” für schuldig befunden worden, teilte das Gericht in Wuhan in Zentralchina am Mittwoch auf seiner Internetseite mit.