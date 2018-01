Chinas und Südkoreas Vorgehen lässt Bitcoin-Preise stürzen

Kryptowährungen sind in Asien besonders beliebt - © APA (AFP)

Strenge Regulierungsbemühungen in den Krypto-Hochburgen China und Südkorea haben die umstrittene Digitalwährung Bitcoin am Donnerstag deutlich belastet. Auch andere Digitalwährungen wie Ether, Ripple und Litecoin gerieten nach den Berichten über ein Schürf-Verbot in China und ein mögliches Handelsverbot in Südkorea unter Druck.