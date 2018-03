Chinas Volkskongress gibt Präsident Xi unbegrenzte Amtszeit

Auf ihrer Jahrestagung gaben die knapp 3.000 Delegierten des Volkskongresses am Sonntag in der Großen Halle des Volkes in Peking ihre Stimmen über die erste Änderung der Staatsverfassung seit 14 Jahren ab. Es gab nur zwei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Auch wird “Xi Jinpings Gedankengut für das neue Zeitalter des Sozialismus chinesischer Prägung” verankert. Das nicht frei gewählte Parlament schaffte ferner eine Aufsichtskommission zur Kontrolle der Staatsbediensteten.

Kritik kann verfassungswidrig werden

Kritik an dem 64-Jährigen könnte damit als verfassungswidrig betrachtet werden. Auch soll eine neue nationale Aufsichtskommission in der Verfassung verankert werden, die mit weitreichenden Befugnissen neben der Justiz und unabhängig von Oberstem Gericht oder Generalstaatsanwaltschaft gegen Korruption, Dienstvergehen oder allzu lockere Umsetzung politischer Ziele durch Staatsbedienstete vorgehen soll. Kritiker sehen ein neues Werkzeug der politischen Verfolgung. Es wird mit einer Annahme der Änderungen gerechnet. Das nicht frei gewählte chinesische Parlament hat noch nie eine Vorlage abgelehnt.

(APA/dpa)