Chinese übersieht Pkw auf B145: Eine Schwerverletzte in Bad Ischl

Schwerer Verkehrsunfall am Montag in Bad Ischl. - © Bilderbox

Eine Schwerverletzte hat am Montag ein Autounfall in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich gefordert. Ein Urlauber aus China dürfte auf der B145 das Auto einer 26-jährigen Einheimischen übersehen haben. Die Pkw kollidierten.