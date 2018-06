Chinesen verwundert über chinesisches Sprichwort von Ivanka Trump

Bevor ihr Vater am Dienstag in Singapur mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Singapur zusammenkam, twitterte die Präsidententochter: “Diejenigen, die sagen, dass nichts erreicht werden kann, sollten diejenigen, die es tun, nicht unterbrechen. – Chinesisches Sprichwort.” Die Redewendung schien Nutzern in Chinas sozialen Netzwerken jedoch völlig unbekannt zu sein.

“Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it.” -Chinese Proverb

