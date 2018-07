Chinesische Dichterin Liu muss kein Asyl beantragen

Die Witwe des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo war am Dienstag in Berlin gelandet. Die Bundesregierung sei “froh und erleichtert”, dass sich Liu Xia nun in Deutschland befinde, sagte Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz. Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums verließ sie die Volksrepublik “auf eigenen Wunsch” zur medizinischen Behandlung. Freunden zufolge leidet sie unter schweren Depressionen.

Seit der Verleihung des Friedensnobelpreises an ihren Mann im Jahr 2010 war Liu Xias Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt, sie stand unter ständiger Bewachung – ohne je eines Verbrechens beschuldigt worden zu sein. Ihr Mann Liu Xiaobo war im Juli vergangenen Jahres an Leberkrebs gestorben.

(APA/ag.)