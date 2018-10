Chinesischer Atomic-Interessent verhandelt mit Amer-Aktionären

Wie seit Mitte September bekannt, hatte der chinesische Sportartikelkonzern mit dem Finanzinvestor FountainVest vor einem Monat ein Kaufangebot für Amer über rund 4 Mrd. Euro gemacht. Die Börse Helsinki hatte auf eine Erklärung von Amer gedrängt. Amer erinnerte seine Anteilseigner daran, das Anta-Angebot sei an mehrere Bedingungen geknüpft. Bloomberg berichtet, Anta führe Gespräche mit Amer-Aktionären.

Atomic-Chef sieht keine Gefahr für Werk in Altenmark

In einer möglichen Übernahme durch Anta sieht der Chef der Skifirma Atomic mit Sitz in Altenmarkt im Pongau keine Gefahr für das Werk in Altenmarkt: “Unser Standort hier ist unschlagbar. Ich habe keine Befürchtungen, dass wir abwandern müssen”, hatte Wolfgang Mayrhofer Mitte September im APA-Gespräch erklärt.

Atomic seit 1994 bei Amer-Konzern

Anta hat schon lange ein Auge auf Amer Sports geworfen. Die Chinesen wollen verstärkt ins Ausland expandieren und suchen nach etablierten Marken. Die bekannteste Anta-Beteiligung ist die auf Tennisschuhe und -bekleidung spezialisierte Fila, die ihre Wurzeln in Italien hat. In China verkauft Anta Sportartikel unter der eigenen Marke. Die Salzburger Skifirma Atomic gehört seit 1994 zum finnischen Amer-Konzern hat 2017 rund 170 Mio. Euro umgesetzt.

(APA)