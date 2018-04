Chinesischer Außenminister reist nach Nordkorea

Der Besuch von Wang Yi startet am Mittwoch - © APA (AFP)

Der chinesische Außenminister Wang Yi reist in dieser Woche nach Nordkorea. Wang werde das Nachbarland am Mittwoch und Donnerstag auf Einladung seines nordkoreanischen Amtskollegen besuchen, teilte das Außenministerium in Peking am Montag mit. Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho war bereits Anfang April zu Gesprächen mit der chinesischen Regierung nach Peking gereist.