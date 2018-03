Chinesisches Raumlabor stürzt wohl am Ostermontag ab

Die Raumstation Tiangong 1 wird in den nächsten Tagen ab. - © AFP PHOTO /Jiuquan Space Centre

Völlig unkontrolliert stürzen Teile des chinesischen Raumlabors “Tiangong 1” voraussichtlich zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh auf die Erde, am wahrscheinlichsten nach derzeitigem Stand um etwa 2.25 Uhr in der Nacht auf den Ostermontag, teilte die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) am Samstag mit.