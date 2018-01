Chip-Sicherheitslücke: Intel verspricht 90-Prozent-Schutz in einer Woche

Die Sicherheitslücke sei bisher noch nicht ausgenützt worden, so Intel. - © ASSOCIATED PRESS

Intel will binnen einer Woche Schutzmaßnahmen gegen die Sicherheitslücke in Computerchips für 90 Prozent seiner Prozessoren veröffentlichten. Das sagte Firmenchef Brian Krzanich am Montag (Ortszeit). Für die restlichen Intel-Chips solle das Sicherheits-Update bis Ende des Monats herausgebracht werden.