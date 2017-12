Christbaumbrand an Heiligabend in Unternberg

Der Christbaum ging in Flammen auf. (Themenbild) - © APA/Techt/Archiv

Ein Christbaumbrand unterbrach die Idylle einer Familie am Heiligabend in Unternberg (Lungau). Die Flammen griffen auf das Wohnzimmer über, die Feuerwehr rückte mit 45 Einsatzkräften an. Eine 85-Jährige wurde offenbar verletzt.