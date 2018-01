Christbaumweitwurf-Wettbewerb: Salzburger lassen ihre Tannen fliegen

Baum fällt! – oder eher: Baum fliegt! – heißt es dieses Jahr wieder bei der Ikea-Filiale in der Stadt Salzburg. Kommenden Freitag und Samstag können jeweils zwischen 10 und 16 Uhr ausrangierte Christbäume einen letzten Höhenflug erleben. Beim Christbaumweitwurf-Wettbewerb dürfen die Teilnehmer ihre Wurfkraft unter Beweis stellen und können damit auch noch gewinnen.

Ikea lässt Christbäume in Salzburg fliegen

“Sich von seinem Christbaum zu trennen wie ein echter Schwede – das ist das Motto des diesjährigen Ikea-Christbaumweitwurf-Wettbewerbs”, freut man sich im Möbelhaus auf die Veranstaltung. Zu gewinnen gibt es Gutscheine im Wert bis zu 200 Euro, kündigt das Unternehmen in einer Aussendung am Montag an. Neben Salzburg findet die Aktion auch in den Filialen in Klagenfurt, Haid, Graz und Wien Nord statt.

So groß muss der Christbaum mindestens sein

Wer keinen Baum hat, bekommt sein “Geschoss” zur Verfügung gestellt. Unter allen “teilnehmenden” Bäumen gilt eine Mindestbaumhöhe von 140 Zentimeter für Männer und 100 Zentimeter für Frauen.