Christi Himmelfahrt: Salzburg steht vor Mega-Reisewochenende

Das Verkehrsaufkommen wird hoch sein - © APA (Symbolbild/dpa)

Das verlängerte Wochenende rund um Christi Himmelfahrt ist eines der stärksten Reisewochenenden im Jahr, informierte die Asfinag in einer Aussendung am Mittwoch. Stau-Hotspots sind ab Mittwochnachmittag die Tauernautobahn (A10) in Salzburg sowie die Ostautobahn (A4) Richtung Ungarn und die Phyrnautobahn (A9) Richtung Italien, Slowenien und Kroatien. Diverse Veranstaltungen sorgen für ein zusätzliches Verkehrsaufkommen.