Christian Kern erwischt SPÖ mit Rücktritt auf dem falschen Fuß

Christian Kern hat die SPÖ wohl am falschen Fuß erwischt. - © APA/ROBERT JAEGER

SPÖ-Chef Christian Kern steht vor dem Rücktritt. Kern dürfte Dienstagabend bei einem Treffen mit SPÖ-Landeschefs in der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße seinen Rückzug von der Parteispitze bekanntgeben. Seine Partei erwischt Kern damit auf dem falschen Fuß, deutete doch zuletzt alles darauf hin, dass der SPÖ-Chef beim Parteitag am 6. Oktober zur Wiederwahl antritt.