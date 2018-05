Christian Stöckl will Kassenzentrale an Salzach holen

Die Zentrale der neuen Österreichischen Krankenkasse soll nach Salzburg kommen, wünscht sich Stöckl. (Archivbild) - © APA/BARBARA GINDL

Das Ringen hat begonnen: Nach dem Land Oberösterreich will sich nun auch Salzburg um den Standort für die neue “Österreichische Gesundheitskasse” (ÖGK) bemühen. Wie Gesundheitslandesrat Christian Stöckl (ÖVP) am Donnerstagabend der APA mitteilte, wolle er sich beim Bund dafür starkmachen, die neue Zentrale in der Landeshauptstadt anzusiedeln.