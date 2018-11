Christkindlmarkt-Aufbauarbeiten in Salzburg gestartet

Die über hundert Weihnachtsmärkte in Stadt und Land Salzburg bieten viele Besonderheiten. Nun haben die Vorbereitungen und Aufbauarbeiten am Christkindlmarkt in der Mozartstadt begonnen.

Durch die Residenzplatz-Neugestaltung gingen einige Richtpunkte verloren, die nun neu ausgemessen wurden. /FMT-Pictures/MW ©

Christkindlmarkt in Stadt Salzburg

Mehr als eine Million Besucher zieht jedes Jahr der “Salzburger Christkindlmarkt” am Dom- und Residenzplatz an. Die rund 100 Standln haben von 22. November bis 26. Dezember geöffnet. Ein Glanzpunkt ist das Christkindl mit seinen vier Engerln. Die Himmelsgeschöpfe bezaubern jeweils am Mittwoch und an den Adventsonntagen das Publikum. Der große Christbaum, der heuer den Markt ziert, stammt diesmal übrigens aus der “Stille-Nacht”-Gemeinde Oberndorf (Flachgau).