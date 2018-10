Christkindlmarkt: Christbaum 2018 kommt aus Oberndorf

“Wir arbeiten seit vielen Jahren mit den Stille-Nacht-Gemeinden zusammen. Da ist heuer natürlich Oberndorf der Mittelpunkt”, so Christkindlmarkt-Obmann Wolfgang Haider im Gespräch mit SALZBURG24. Dass die Wahl heuer auf Oberndorf fiel, brachte aber auch einige Schwierigkeiten mit sich: “In Oberndorf ist der Waldanteil eher gering, die Suche nach dem Baum war für Stadtgemeinde und Bürgermeister durchaus eine Herausforderung.”

70 Jahre alte Fichte mitten in Oberndorf

Nun wurde er aber gefunden, der diesjährige Baum steht derzeit noch direkt im Zentrum der Stadt. “In einem Garten wurde eine wunderschöne Fichte entdeckt, die von Größe und Dimension her genau für uns passt”, gibt der Obmann weiter an. Derzeit kann noch jeder, der direkt durch Oberndorf durchfährt, die etwa 70 Jahre alte Fichte begutachten.

Christbaum: Ernte mit Schwerlastkran

Geerntet wird der Baum dann am 13. November. Zu diesem Kraftakt rücken Berufsfeuerwehr Salzburg und das Gartenamt mit einem Schwerlastkran an. Noch am selben Tag wird die Fichte in die Stadt Salzburg transportiert und dort von der Berufsfeuerwehr am Residenzplatz aufgestellt. “Der Baum wird vielen Menschen in der ganzen Welt, vor allem aber den Salzburgern, viel Freude bereiten”, ist Haider überzeugt.

Salzburger Christkindlmarkt eröffnet am 22. November

Der heurige Christkindlmarkt wird am Donnerstag, 22. November, eröffnet. Mit dabei sind auch wieder Vertreter aus Politik, Kirche und Wirtschaft. Der Christkindlmarkt dauert bis 26. Dezember.