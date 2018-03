Christliche Partei sieht “theoretische Chance” bei Landtagswahl

Der 41-jährige Angestellte aus Neumarkt am Wallersee (Flachgau) will mit Forderungen wie “bedingungsloses Grundeinkommen” von 500 Euro pro Monat für Familien, “vernünftige” Wohnpreise und ein Öffi-Jahres-Ticket um 365 Euro punkten. Zudem appellierte er, “etwas gegen Abtreibungen zu unternehmen. In einem reichen Land wie Österreich sollte sich niemand genötigt fühlen, sein eigenes Kind zu töten”. Er schlägt eine Aufklärungskampagne vor, um die Ursachen zu beheben. “Das Thema ist nicht aufgearbeitet. Keiner weiß: Hab’ ich als Frau die Möglichkeit, das Baby weiterzugeben, gibt es ein Recht auf Adoption?”

Kritische Einstellung zum Islam

Kritisch steht der Spitzenkandidat zum Islam. “Das ist eine absolutistische Religion, die das Menschenleben nicht achtet, eine Religion, die man so nicht stehen lassen darf unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit.” Wäre das eine Sekte, wäre sie in Österreich schon längst verboten worden. Die öffentliche Diskussion laufe darauf hinaus, dass der Islam friedlich sei. “Der Islamismus fußt auf dem Islam. Bei Widerspruch werden diese Menschen mit Folter und dem Tode bedroht. Darüber müsste in den Schulen aufgeklärt werden.”

Was die Kinderbetreuung betrifft, so würden derzeit jene Familien, die ihr Kind in “Fremdbetreuung” geben, finanziell bevorzugt. “Das ist ungerecht. Die daheim sind schlechter gestellt”, meinte Huber. “Die Fremdbetreuung von Unter-Dreijährigen wird durch Gemeinde und Land mit jeweils 878 Euro pro Monat zusätzlich zu Kinderbetreuungsgeld und Familienbeihilfe subventioniert. Die Gemeinde Berndorf gibt einen Zuschuss an die benachteiligten Familien, welche die längeren Kinderbetreuungsvarianten wählen. Bund und Land sind gefordert, dem zu folgen, was sie bisher nicht für nötig befanden.”

CPÖ-Spitzenkandidat aus katholischer Kirche ausgetreten

Huber will mit seinem Buch “Systemfehler beheben!: Raus aus den Abwärtsspiralen, dass nicht die Kinder drauf zahlen” seine Lösungsansätze an die Politik und Öffentlichkeit tragen. “Wenn das Volk sagt, den wollen wir haben, haben sie die Möglichkeit, mich zu wählen.” Die CPÖ setze sich aus Christen unterschiedlicher christlicher Religionsgemeinschaften zusammen, auch “Freichristliche” und Katholiken seien dabei, erläuterte der Spitzenkandidat. Er selbst ist aus der Katholischen Kirche ausgetreten, verheiratet und Vater von sechs Kindern. Beruflich arbeitet er in der IT-Abteilung eines Salzburger Konzerns. Bei der Nationalratswahl am 28. September 2008 kam die CPÖ in Salzburg auf 0,83 Prozent der Stimmen. Bei den darauffolgenden Nationalratswahlen sind die Christen in Salzburg nicht mehr angetreten, auch nicht bei den Landtagswahlen 2009 und 2013.

(APA)